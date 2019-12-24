情到濃時，愛愛做到失去理智，可能會發生意想不到的意外。一對年輕男女激戰過後，發現床單上一大灘血跡，女子檢查後發現來源不是自己，反而是男生從廁所出來臉色發黑，悠悠開口：「我......屁股流血了...」，原來竟然是愛愛太用力，痔瘡破裂出血！這個床上趣聞讓網友笑翻，甚至有人說「以為女友督男友，玩那麼大」！

一名女網友在社群媒體《Dcard》發表《到底是誰的血？！》一文，她表示某個風和日麗的午後，與男友一陣激戰過後，突然發現床單上有一抹腥紅。原PO立刻聯想可能是月經突然來了，但進廁所確認發現沒有。

之後男友悄悄步入廁所，數秒之後悠悠地走出，臉上掛著複雜的表情說：「我......屁股流血了...」，原來竟是男友痔瘡破了。原PO聽到笑翻，還笑男友是不是第一個「啪到流血的男人」。

這則文章笑翻眾多網友，紛紛留言：「看到屁股流血 我還以為妳偷玩他的菊花流血的」、「我以為要說是男友的月經🤔原來是ㄓˋㄔㄨㄤ的部分」、「我以為是妳男友前端…」、「原來是女友督男友的部分啊 玩那麼大」。

(中時電子報)