NBA聖誕大戰 詹皇對決里歐納德

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

NBA聖誕大戰即將開打，連續5年都是重頭戲主角的詹皇(LeBron James)，今年再度領軍湖人對上奪冠呼聲極高的快艇，比賽精彩可期，運彩也提供投注，希望大家會喜歡。

2019NBA聖誕大戰。(台灣運彩提供)

一年一度家庭團聚、歡喜慶祝、贈送禮物的聖誕節就要來了，NBA也都會提前在例行賽開打前為這樣的節日準備一份好禮「NBA聖誕大戰」送給所有喜愛NBA的球迷們，會把整季認為最精彩或最具話題的5場比賽排在聖誕節當天舉行，而且都會把每場比賽的時間錯開，好讓球迷們可以一場接著一場過癮地欣賞下去。

2019NBA聖誕大戰。(台灣運彩提供)

以往上一球季的冠軍對戰組合，都會是必排的重頭戲，但隨著上季冠軍暴龍主將里歐納德出走快艇，亞軍勇士得分主力杜蘭特轉戰籃網，本季這個重頭戲轉移到里歐納德加入的快艇與連續5年重頭戲主角雷霸龍領軍的湖人，這場「洛城兄弟」之戰台北時間12/26 (四)09:00正式開打，台灣運彩也會提供場中投注，希望大家會喜歡。其它4場精彩賽事分別為01:00的塞爾提克Vs. 暴龍、03:30的公鹿Vs.76人、06:00的火箭Vs.勇士及11:30的鵜鶘Vs.金塊，大家可以好好把握觀賽及投注的機會。

詹皇聖誕節得分表現情形。(台灣運彩提供)

詹皇前4年聖誕大戰都是對上勇士，勝負各半，本季對上里歐納德領軍的快艇，誰會勝出，精彩可期，2隊本季以來僅在開幕時對戰過1次，湖人102比112以10分之差敗給快艇，今年聖誕節再次對決，詹皇能否勝出扳回一城，是眾所矚目的焦點。台灣運彩也將提供單場及場中投注服務，陪大家一起「買運彩 看比賽 更精彩」歡喜過聖誕。

(中時電子報)