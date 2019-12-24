CCTV山東艦服役 中國海軍進入雙航母時代

在大陸首艘國產航母山東艦正式成軍後，它在服役後首次任務將受到全世界矚目。先前大陸《央視》曾引述專家說法，指其經過改造優化後艦載機數量能由遼寧艦的24架猛增為36架。但近日陸媒指出，先前的估計顯然不切實際，在經過內部調整導彈發射艙其他配置後，山東艦較其原型遼寧艦的艦載機可能只會增加2架，與早先外界的預估出入極大。

陸媒《觀察者網》指出，002型航母山東艦在整體設計上與001型航母遼寧艦的相似之處幾乎是「一看便知」。如果說不是軍迷或者特意找出兩艦的照片進行對比，或不靠舷號想要快速識別出兩艦的特徵，其難度並不會比辨別香蕉和芭蕉來得小。

山東艦是在遼寧艦的基礎上進行部修改，總體布局與結構沒有大明顯更動，因此外形與主要配置也幾乎一樣。圖上是遼寧艦，圖下是山東艦。（圖／央視截圖）

報導說，眾所周知山東艦的設計方案是在遼寧艦的基礎上改進而來。遼寧艦2012年9月交付，12月才有殲-15艦載機首次起降，2013年山東艦就開工打造，這時大陸對艦載機與航母建造與使用經驗都極有限，談不上對遼寧艦原有設計進行大幅改造的能力。因此從艦體規模、艦載機起降形式、動力系統等角度來看，山東艦的整體方案都與遼寧艦高度類似，主要的變化和改進都在於艦島、艦面設施、電子設備等部分。

報導表示，如此多的相似自然會引發另一個預期之中的結果，那就是山東艦在涉及航母關鍵性能的艦載機運作能力上，儘管在不少細節上有較多改進，但在載機量上並沒有比遼寧艦有根本性的增加。儘管此前大陸《央視》在報導中聲稱山東艦可以搭載至少36架殲-15，且認定遼寧艦隻能搭載24架，但這兩個資料並非船舶工業部門或者軍方給出，也的確和兩艘航母的情況有不小的差異。

機庫決定航母艦載機數量，遼寧艦推算只有22架略多，山東艦艦怎麼擴增也不至於增加到36架之多。圖為遼寧艦機庫。（圖／新華社）

報導更指出，遼寧艦與俄羅斯庫茲涅佐夫上將號一樣，其艦載機數量是以蘇-33戰機(殲-15仿造的原型機)與機庫面積推算而來，一般計算22架，若加上繫留在甲板上的戰機，遼寧艦最大載機量會比上述數字略多一些。

至於山東艦，由於總體規模一致，機庫面積沒有太大變化，雖然有另一種“山東艦取消俄制航母的導彈發射艙，從而增加了機庫面積」的說法聽上去很符合邏輯，但俄制航母的導彈發射艙與機庫之間相隔很遠，且其占地面積最多能夠停放2架機翼折疊的飛機，比起機庫面積來說少得可憐，無論如何不可能達到讓山東艦載機量「增加50%」的效果。

因此，報導分析稱，遼寧艦在探索艦載機上艦、航母及航母編隊的作戰使用，艦載機部隊的調度和運作等方面都有著重要的科研作用；而山東艦作為一艘「成熟航母」，其最關鍵的意義就在於配合遼寧號航母，在相對較短的時間內讓解放軍擁有兩艘具備實戰化作戰能力的航空母艦，以滿足海軍面對各種現實威脅的需求。

(中時電子報)