北部地區一名熱愛騎馬的人妻，經常白天外出到深夜才回家，她的丈夫察覺有異，果然發現老婆與馬術俱樂部裡的一名男子，出雙入對單獨進入摩鐵，雖然買下旅館的床單佐證，但是當事2人又不願提供檢體查驗DNA，且沒有當場捉姦在床，儘管綠光夫提告了，還是判不起訴，反而是拉扯過程中，抓傷老婆，挨告傷害被起訴。

這名賠了夫人又折兵的綠光夫，是因為發現老婆外出騎馬的頻率增加，覺得有鬼，所以尾隨跟蹤，查出老婆與馬術俱樂部裡的一名男子走得很近，所以決定揪出「姦情」。

有次被跟蹤到老婆與這名男子進入一家汽車旅館，看著老婆和「小王」進到汽車旅館，苦等數小時後，見到老婆獨自下樓，於是向前攔阻，進入妻子原來投宿的房間，同時報警處理，提告人妻與「小王」涉嫌妨害家庭。

不過檢警調查，被告人妻和「小王」供稱是到汽車旅館純唱歌，並沒有發生肉體關係的行為，而為了取佐證，人夫還向摩鐵買下當天使用的床單和毛巾等「證物」，但是因為當事人男女都不同意採檢體驗DNA，檢察官只能在罪證不足下，偵結這起妨害家庭提告案不起訴處分。

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(中時電子報)