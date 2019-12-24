遠東航空本月12日無預警停飛，震驚外界，曾和董事長張綱維有過一段情的女星韋汝，再度受到關注，韋汝就透過經紀人回應，難免擔心對方，但也幫不上忙，現還爆出雙方曾簽「密約」，女方不能公開談張綱維。

韋汝2010年和遠航董事長張綱維未婚生下一子，分手後感情仍很好，男方稱她是「兒子的媽」，也說兩人是一輩子的朋友，每月固定會給她15萬元生活費，據悉，儘管張綱維陷入財務危機，每月15萬也從沒少給。

韋汝近年努力接通告或業配賺錢。（中時資料照）

而據《鏡週刊》報導，韋汝當時和張綱維分手後，兩人曾簽下一份協議，女方對外不能針對男方的事發言，而韋汝本身也不愛和媒體打交道，因此樂意配合要求，有次被廠商邀約宣傳，得知需要接受媒體採訪，她甚至寧可退通告不賺錢。

另外，雖然張綱維每月會給15萬元生活費，但韋汝自己也努力接活動賺錢，週刊指出，韋汝本身家境不錯，加上業配、通告等工作，月收入至少30萬元，難怪她曾表示：「靠自己工作就能自給自足，不需仰賴這筆錢維生。」

(中時電子報)