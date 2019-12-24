受到陸美貿易爭端降溫、美國經濟數據表現優於預期，美股屢創新高紀錄，不過有經濟學家認為，出於投資人對於市場過度樂觀情緒，對於經濟復甦信心過剩，美股2020年修正的機率大增至50%；此外，「恐懼與貪婪指數」（Fear & Greed Index）在上周五(20日)也來到91分，代表市場投資熱度達到頂峰。

據外國財經媒體報導，Vanguard Group首席經濟學家Joseph Davis表示，預期美股受到投資人樂觀情緒推升，美股2020年修正機率達到50%，與一般預估的30%還高。Joseph Davis認為，今年投資人高估經濟衰退可能性，卻因此低估明年通貨緊縮的疑慮，目前美股能持續多頭多久仍是未知數，預期2020年美股收益將低於過去3年回報。

Joseph Davis建議，投資人目前應先按兵不動，保持資金充裕，因為未來會出現適合投資標的切入點，通常股市下跌幅度超過10%，便是被市場視為修正，但在標普500指數、道瓊工業平均指數在去年12月從高點下挫20%以來，就再也沒有出現10%以上的修正。

據報導，通常股市下跌幅度達10％，便被認為是出現修正，而標普500指數自去年12月從峰值下跌20％以來，尚未出現過跌幅達10%的修正。

此外，由CNN所編制追蹤的「恐懼與貪婪指數」（Fear & Greed Index），該指數 100 為滿分，上周五來到91分，代表市場整體「極度貪婪」，也是從2017年以來首次突破90分。Felder Report創辦人Jesse Felder則是展示了，「Rydex 比率」（Rydex Ratio），唯一種類似追蹤融資餘額的實質基金指標，某種程度來說反應投資人對於市場前景看法。

Jesse Felder指出，若分析現階段的Rydex 比率，反應市場的投資人已經陷入極度貪婪的水位，甚至高過2000年網路泡沫破滅的頂峰值。股神巴菲特(Warren Buffett)仰賴價值投資法縱橫股市50年，雖在科技股崛起之際來看操作稍嫌保守，但仍靠著精準眼光投資能長期持有價值的資產，如今美股受到多頭推升本益比，有句投資名言：「別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪」，或者現在應該是投資人恐懼之時。

(中時電子報)