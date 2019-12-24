女網友PO出這一包，說本來以為不推推車就可以買很少，但發現她錯了。(圖/摘自Costco好市多 商品經驗老實說FB)

美式賣場好市多常被網友爆出熱賣商品，許多人也會跟著瘋搶購。近日就有一名女網友，不想要失控的購物，因此她刻意不推推車，心想拿完要買的3樣商品就結帳。結果，採買過成中卻被這5個字「聽說…很好吃」陷害了，使得她在不知不覺中把這些商品全部裝入購物袋內，結帳後看到滿滿一包好崩潰。

女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文說，「到了好市多還告訴自己只買三樣，本來以為不推推車就可以買很少，但發現我錯了」，因為她還可以選擇拿袋子去購物，採買過程中卻被這5個字「聽說…很好吃」陷害了，「聽說香菇好吃、聽說巧克力貝果好吃、聽說羊肉爐很兩極、聽說草莓蛋糕好吃、有半熟麵包」，很多東西都在她不知不中通通都裝進購物袋內，最後才發現她又失控購物了。

女網友曝光照片，她最後結帳了2條貝果、一箱羊肉爐、多樣零食、薯片、草莓蛋糕，還有許多沒拍到商品名稱的東西。女網友買了滿滿一大袋，跟原本說好的「只買三樣」差很大，讓她崩潰直呼：「聽說這2個字好可怕！」

購物歷程PO文一出，引起許多網友共鳴，紛紛吐槽說「腦波弱的人去好市多真的超可怕」、「聽說走進去口袋會破洞」、「本來今一早只要買草莓奶酪，剛好酒有補貨也遇到半熟麵包，通通打包」。也有人說，「不推推車我試過了，結果只有後悔兩個字」、「 我試過不推車，逛了一會就默默去找推車」、「騎腳踏車去就好，不要帶購物袋」。

(中時電子報)