韓國瑜的支持者-強強滾阿誌23日在臉書貼出一封「建中校友群組的一位學長轉貼的文章！給討厭韓國瑜的年輕人的一封信」，苦勸年輕人，1/11讓我們一起讓台灣更好，相信我們這群辛苦的父母，一起翻轉充滿肥貓、滿朝Lair的分贓政府！

信中指出，「孩子們！為什麼韓粉不用雙主菜便當，不畏風雨，都會凝聚在一起？」「為什麼當年叱吒風雲的民進黨元老，通通跳出來指責總統的作風，荒腔走板？」

信中也質疑1450，文字的霸凌已經讓蘇啟誠以死明志了，那1萬領的心安嗎？

信中也感嘆，有一天我們會離開，什麼也帶不走，沒有一對父母會願意讓自己的孩子過苦日子，重啟特偵組，所有的弊案，才能水落石出。地基淘空，房子會倒。不要再被媒體帶風向！

信裡最後苦勸，你們的人生唯一不能選擇的是父母，你們的未來靠你們自己去安排，1/11讓我們一起讓台灣更好，「相信我們這群辛苦的父母」！

(中時電子報)