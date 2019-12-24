駐日代表謝長廷今晚出席駐日代表處尾牙餐會後，被媒體問及前駐台日本代表沼田幹夫評估台灣總統大選兩大黨候選人票數差距約5個百分點一事時表示：「尊重沼田的意見。」

日本台灣交流協會前台北事務所代表（前駐台日本大使）沼田幹夫22日應日本李登輝之友會邀請，在東京舉行一場以「日台關係的現狀與展望」為題的演講時，談及台灣明年一月總統大選選情。他認為，民進黨候選人蔡英文與國民黨候選人韓國瑜票數差距可能是5個百分點或以內。

此事今天廣泛受到討論。謝長廷今晚在參加駐日代表處尾牙後，接受媒體採訪時被問及此事。

謝長廷說：「沼田前大使的意見，我們尊重，每種機構都有它的來源，日本基本上除了記者之外，日本的商社資訊調查也有他們的管道，也可以做參考，選舉就是都不能大意。基本上，我的經驗，差距是不會像民調那麼大是沒有錯，但結果還是準的。」

有關21日在高雄的挺韓和罷韓遊行，事後挺韓陣營質疑罷韓陣營遊行人數灌水，高舉的大布條底下沒人，謝長廷表示，因為他不在場所以無法評論，但台灣人應該以台灣的民主成就為傲，那麼多人在同一天遊行，如果雙方統計屬實，總計70萬至80萬人，雙方訴求是對立的，但沒傷亡，快樂地解散，是非常不容易的。

他說：「這在其他民主國家也不容易，台灣應該不斷地讓世界看到我們的這一面，而不是在很多細節上糾纏，這很可惜。」

曾擔任高雄市長的謝長廷22日在臉書以「人隔數千里，魂夢卻常相依。老市長想念高雄」為標題寫著，突然一股莫名的思念和衝動，決定訂了機位，下個月回高雄投票。

他在臉書上表示，高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜21日公開演講時批評，「歷任來高雄做市長的人，時間一到拍拍屁股就走人」。他表示自己做過高雄市長6年，還有任期最後2年去擔任行政院長，這點他願接受批評，但由韓國瑜來譴責市長「落跑」，是否恰當，社會自有公評。

有人看到謝長廷臉書發文後留言為他抱屈，有人敬佩他為高雄所付出的心力，盼他回鍋當高雄市長。

對此，謝長廷受訪時表示，他的戶籍目前仍在高雄，要投票當然就必須回高雄去。最近想念起高雄不知變成什麼樣，希望回去看看，也回去投票，畢竟高雄在他的人生是一段非常值得回憶的一段歲月，在那段歲月裡有淚水也有歡呼；有掌聲也有噓聲，總是一段非常彩色的日子。

駐日代表處今晚在東京雅敘園舉辦尾牙，代表處員工攜家帶眷參加，謝長廷開場致詞時幽默地說：「代表處的『老闆』在台灣，我只是主管，這場尾牙沒有老闆也不會有雞頭，請同仁放心。」

宴會期間，他還和助理上台表演了一段自創的「流體太極」，還上台頒發耶誕禮物給孩童，氣氛和樂。

(中央社)