武漢一外賣員疑獲差評在商場持刀殺人

大陸湖北省武漢市昨天發生一起外送員殺人案，最初傳出是因客戶給予外送員差評導致雙方衝突，因大陸外送餐飲已成生活中極重要部份，因而此一消息引起網友熱議。但該案嫌犯服務的知名外送公司美團今天發表緊急聲明稱，該公司沒有發現該客戶給予差評，也沒有相關投訴。

據陸媒報導，武漢市南湖一座商場22日下午發生兇殺案，一名身穿美團外送制服的男子手持利刃，在一家商店內將內一名男店員刺倒後，男店員經送醫後不治死亡。

網上流傳影片顯示，身穿黃色外送制服、頭戴黃色頭盔的男子拿著利刃坐在店內，另一名黑衣男子倒地，商品散落一地。現場目擊者稱，案發時店內的客人全部尖叫逃竄，兇嫌持刀，身上有血跡，並高聲警告其他人不要靠近。

報導說，警方事後發出通報稱，死者姓周，嫌犯則是32歲的陳姓男子，任職外賣配送員，事發時二人發生口角，陳男持刀將周男刺倒在地，兇嫌現已被拘捕，案件有待進一步調查。

昨天網上即有傳言稱，陳男疑因為外送獲差評，結果一時衝動殺人，網友熱烈評論「以後誰還敢給差評」、「美團也是兇手！一個月一個差評就要扣很多錢，是非常不公平的。」

美團今天發布聲明表示，這起「意外事件」起因於該配送員到超市取貨品時，因取貨問題與店員發生口角最終釀成悲劇。經配合警方調查後台，此訂單商戶用戶都沒有差評信息，也沒有投訴電話記錄。

美團說，公司的專案處理小組昨天已抵達當地，正在積極配合警方調查真相，「我們責無旁貨，將承擔責任、查找問題、全力改進」。

(中時電子報)