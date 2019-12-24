華南銀行主辦南港「世界明珠」建案300億聯貸案於23日與13家金融機構簽約，最近銀行頻傳聯貸案踩雷，華南銀行董事長張雲鵬表示，仍主辦華南史上最大的不動產聯貸案，就是因為看好南港區和支持老客戶南港輪胎。南榮開發名譽董事長林學圃更發下豪語要讓「世界明珠」超越帝寶，無論抗震、防颱都做到頂級。

南港「世界明珠」建案300億元聯貸案由張雲鵬與林學圃、南榮開發董事長張昌平、元瑞開發及智凱開發董事長王中正以及13家金融機構代表共同簽署聯貸合約。本聯貸案由華南銀行統籌主辦並擔任管理行、臺灣銀行共同主辦，參貸行包括臺企、彰銀、新光、上海、合庫、安泰及農業金庫等7家銀行，以及國票、兆豐票、萬通票、大中票及合庫票等5家票券公司，共計達14家金融機構參貸。

張雲鵬表示，承辦「世界明珠」不動產聯貸案主要原因有三，除了看好南港地區成為未來台北新興區域的潛力之外，南港輪胎也是華銀60年老客戶，另外，該建案土地面積大、土地價值高，擔保品也充足。

「世界明珠」基地原為南港輪胎舊廠區，由4位地主採合建方式辦理都市更新，基地緊鄰南港五鐵共構車站，並規畫有綠廊、空橋串連南港車站與北部流行音樂中心。本開發案預計興建2棟商辦及6棟住宅大樓，總樓板面積達7萬坪，其中聯強國際已以每坪百萬元、斥資63億元購買12層商辦做為全球營運總部使用，而6棟住宅大樓則採豪宅規格設計，面向南港山系，以及北部流行音樂中心草坪，目標成為「兩倍價格、三倍價值」的頂級豪宅，挑戰帝寶。

(中時 )