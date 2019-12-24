未被破壞的原始美景及高海拔的壯闊景觀！西藏是許多人心中的「香格里拉」與旅遊聖地。你可曾見栩栩如生、精雕細琢的西藏人偶嗎？文化部與全德佛教事業機構共同合辦，自即日起至109年3月31日在蒙藏文化館舉辦「看見西藏－立體實境縮影特展」，邀請各界親覽由南印度哲蚌寺洛色林佛學院僧眾巧手製作的珍貴藏式風格人偶。

「看見西藏－立體實境縮影特展」展區一隅。（圖取自文化部官網）

「看見西藏－立體實境縮影特展」開場由莫比斯圓環創作公社聯合藝術總監子翎老師率團隊演出「雪山之約、獻曼達」，以震撼人心的擊鼓敲響展覽序曲，引領大家深入心馳神往的香格里拉。

看見西藏－立體實境縮影特展。（圖取自文化部官網）

文化部次長彭俊亨表示，西藏位於雪域高原，在其特殊地理環境與獨特歷史文化的交互影響下，孕育出豐富多樣且具民族特色的地域文化，其得自那爛陀傳統的文化及智慧，對於全世界來說也是極為重要的文化資產，西藏民族更是不遺餘力的在異國他鄉重建並傳承西藏民族和文化傳統的命脈，因此，身處臺灣的我們，自不應在保存西藏文化的工作上缺席。

文化部表示，此次特展共分7個展示區，以人偶與立體實境呈現「國王與大臣、拉薩街景、西藏服飾、金剛舞、祈願大法會、密勒日巴、藏戲」等不同主題。每尊人偶皆由6名僧人分工合作，頭髮、臉龐、服裝、飾品、乃至鞋靴等部件，一刀一鑿、一針一線，需耗時5至6週才能完成，是細心雕琢而成的精湛工藝。

人偶輪廓柔和、形韻洗鍊，將西藏宗教文化的精髓神妙凝淬其中，具體而微地呈現衛藏、康區、藏北、阿里、工布等各地藏區鮮明獨特的風俗民情。步入展區，宛如行經蒼茫的青藏高原，轉眼又身處熙攘熱鬧的拉薩市集，讓觀者在探索的過程中驚奇不斷！

此外，搭配特展也將舉辦以西藏人偶造型為主題的捏麵人與立體紙雕活動，歡迎各位大、小朋友報名體驗各種民間傳統技藝，親手製作獨一無二的童玩。

西藏文化藝術節迄今已辦理5屆，每年以不同主題聚焦呈現藏族文化典範，深受各界喜愛。今年再次邀集大家共同參與此項難得的藝術心靈之旅，體驗西藏文化古今傳統的美感及魅力！

(中時電子報)