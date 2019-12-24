叮叮噹！叮叮噹！耶誕節即將到來，來台北市青年公園走走吧！北市府工務局公園處在青年公園1號出入口的廣場推出花草造景，此次主角--花鐘。布置構想以太陽作為主軸，搭配外圍鮮豔草花及地被植物呈現不規則的光線圖型，呼應廣場放射圖型，並依照不同節慶，推出4期3色草花及1期聖誕紅造景，讓觀賞民眾完全體會到熱情奔放且充滿活力的意象。

3色雞冠花為花鐘帶來了鮮豔的色彩。（圖取自台北旅遊網）

青年公園位於萬華區，是全台最早的都會型公園，公園內的九曲橋、太空城堡及蓊鬱的樹木等都廣受市民歡迎，其中1號出入口廣場的花鐘，更是民眾前來青年公園拍照打卡的指標。

天使花為青年公園帶來天使般的純真、美好記憶。（圖取自台北旅遊網）

青年公園花鐘非常受民眾喜愛，公園處在不同季節採用當季的花草布置，所以雖然是同樣的圖騰，卻有四季的變化。最近應景採用聖誕紅，它是大戟科(Euphorbiaceae)大戟屬(Euphorbia) ，早期聖誕紅盆栽的葉片只有紅色，隨著生產技術的進步，出現白色、黃色及粉紅色，甚至雙色葉片的品種。充滿著熱情的色彩讓人有溫暖的過節氣氛。

今年(108)12月青年公園的花鐘以鮮豔的紅色聖誕紅、黃色的聖誕黃以及粉嫩浪漫粉色的「蘿莎公主」搭配展出，巧妙的襯出歡樂的聖誕節氣息，許多民眾經過都忍不住駐足欣賞留念。

適逢耶誕、跨年假期，推薦民眾在聖誕節期間來青年公園走走，欣賞耶誕花鐘並拍照打卡，又能呼吸到新鮮空氣，健康又美麗。

花鐘以石竹及銀葉菊搭配初登場。（圖取自台北旅遊網）

(中時電子報)