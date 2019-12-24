北市松江路大樓火警不明濃煙瀰漫 2消防員灼傷送醫 03:512019/12/24 中時電子報 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市松江路大樓火警不明濃煙瀰漫，消防局出動2輛雲梯車搶救，2消防員灼傷送醫。（讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市松江路鄰近光華商場附近一處大樓，今天凌晨發生火警，由於起火的3樓是囤放筆電電池，起火後傳出爆炸聲，火焰、濃煙齊射，造成2名消防員被灼傷，已經送醫急救。 由於大火夾帶嗆鼻的不鳴味道濃煙瀰漫，許多住戶睡夢中被搶醒，轄區警方和消防局立即展開疏散，民眾中還有許多襁褓的嬰兒，被家人抱在被窩中逃出。 北市松江路大樓火警不明濃煙瀰漫，許多居民被嗆醒疏散。（讀者提供/吳家詮傳真） 北市松江路大樓火警不明濃煙瀰漫，民眾倉皇逃出。（讀者提供/吳家詮傳真） 消防局據報後也緊急加派至少20輛消防車前往灌救，另有兩輛消防車從空中射水滅火，起火原因還在釐清中。 北市松江路大樓今天凌晨發生火警，不明濃煙瀰漫，有2消防員灼傷送醫。（讀者提供/吳家詮傳真） 北市松江路大樓火警，受傷消防員表情痛苦先接受簡單處理後送醫。（讀者提供/吳家詮傳真） (中時電子報) #台北市 #筆電 #電池 #倉庫 #濃煙 #松江路 #大樓 #瀰漫 #消防員 #灼傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 萬華新富文化市場 文青新天地 04:092019/12/20 話題觀察 低調熱銷!內湖五期遠雄700多戶拚5戶全壘打 04:102019/12/20 產業．科技 老翁購億元豪宅 竟用來開麻將場 09:102019/12/20 社會 台北市首破大選賭盤 蔡英文讓韓國瑜30萬1賠1 18:222019/12/20 社會 拓墣產研－自己的影片，自己做！ 創作者筆電 掀市場新潮流 04:092019/12/22 產業．科技 新北好茶進軍台北市 周末來希望廣場品冬茗 11:522019/12/22 旅遊 男睡覺突有蛇鑽褲 消防員掀被傻了 14:182019/12/22 日常 加拿大支援澳洲 增派18消防員撲滅山火 20:262019/12/22 國際 大陸電動車從天堂折翼人間 04:102019/12/23 焦點新聞 北市租客驟減 商辦需求埋隱憂 04:102019/12/23 產業．科技 社會熱門新聞 年薪200萬鴻海男 將妻當洩慾工具 錢丟身上辱：妳很閒 - 社會 酸月薪3萬公務員不值得考 網曝千萬退休金是重點 - 社會 基隆工程師半夜開車 度估3秒眼再睜眼：一尊佛像在擋風玻璃前 - 社會 人妻騎馬上床辯歡唱 綠夫少那東西哭哭了 - 社會 史詩級清大電機美女 鄉民震撼：報告教授 發現超導體！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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