台北市松江路鄰近光華商場附近一處大樓，今天凌晨發生火警，由於起火的3樓是囤放筆電電池，起火後傳出爆炸聲，火焰、濃煙齊射，造成2名消防員被灼傷，已經送醫急救。

由於大火夾帶嗆鼻的不鳴味道濃煙瀰漫，許多住戶睡夢中被搶醒，轄區警方和消防局立即展開疏散，民眾中還有許多襁褓的嬰兒，被家人抱在被窩中逃出。

北市松江路大樓火警不明濃煙瀰漫，許多居民被嗆醒疏散。（讀者提供/吳家詮傳真）

北市松江路大樓火警不明濃煙瀰漫，民眾倉皇逃出。（讀者提供/吳家詮傳真）

消防局據報後也緊急加派至少20輛消防車前往灌救，另有兩輛消防車從空中射水滅火，起火原因還在釐清中。

北市松江路大樓今天凌晨發生火警，不明濃煙瀰漫，有2消防員灼傷送醫。（讀者提供/吳家詮傳真）

北市松江路大樓火警，受傷消防員表情痛苦先接受簡單處理後送醫。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)