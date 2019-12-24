美國飛機製造大廠波音公司23日撤換執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg），將由董事長凱爾洪（David Calhoun）接替。波音公司因737 MAX機型2起連續空難事件奪走346人命，公司經濟陷入危機，初估波音已損失超過90億美元（逾2700億元台幣）。如今公司以人事異動，強調需有所改變，盼能重振公司聲譽。

造成印尼獅子航空JT610空難（189死）與衣索比亞航空ET302空難（157死）的美國波音公司日前宣布，旗下肇事的737 Max客機將於明年1月「無限期停工」。如今，波音公司又宣布，董事會已任命凱爾洪為執行長，接替米倫伯格，自明年1月13日生效。

事實上，引發2起空難的737 MAX原是波音產品中的暢銷機型，但接連奪走多條人命後，全球禁飛，初估波音已因此損失超過90億美元（逾2700億元台幣）。

此外，美國聯邦航空管理局局長迪克森（Steve Dickson）日前也表示，在去年10月波音發生印尼獅航發生空難後，FAA曾發佈內部分析報告，指出波音737 MAX系列飛機存在風險，其發生空難的可能性比其他飛機要大得多。

(中時電子報)