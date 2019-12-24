CTWANT 調查實錄》爛賭夫拒還債「自首」假結婚 陸配慘成無身分人球

1名大陸籍女子應金蘭，19年前嫁到屏東縣內埔鄉，婚後她的老公賴男不但會家暴還嗜賭成性，全靠妻子打零工賺錢養家，應女受不了折磨，用所有身家換得對方同意離婚，結果賴男竟「自首」誆稱兩人是「假結婚」，即便法院已認定婚姻為真，但戶政機關卻無法恢復應女的戶籍與身分，害她變成無國籍人球，哪兒都去不了！

今年51歲的應女說，她原本在大陸離婚有個2歲大的兒子，2000年底透過朋友介紹和賴男相親，賴男說「我要娶妳，我會對妳的兒子像自己親生的一樣」。她感動之餘就答應這場婚事。

2001年1月，應女跟著賴男來到內埔，夫妻倆寄宿在小叔的牛肉麵店後方，誰知道賴男是空殼子一個，根本沒錢還沒工作，使得應女要到處打零工，每天賺個3、5百元，還得想辦法藏好，因為賴男看到錢就會拿去打賭博電玩。

苦難的日子就這樣持續著，賴男最後因被逼賭債，居然向她開口要30萬元，他就辦離婚，應女起初不肯，但終於無法忍受天天吵的賴男，就在親友的勸說下，同意離婚，還將家裡的機車、貨車及現金6萬元全部家當都給了賴男。

應女理髮店的生意還可以，會去理髮的幾乎都是熟客，圖中的客人就是賴男的表弟黃金城，他很替「前表嫂」打抱不平。（圖／鄭勝奕攝）

不料隔天賴男就又出現，死活都不走，還從此一改惡習，開始扮演好老公的角色，也不再出去賭了，讓應女誤以為浪子真的回頭了，然而，好景不長，賴男騙稱要投資養鰻，前後騙了她500萬元，之後沒多久，應女就收到移民署屏東專勤隊的傳喚通知。

原來是賴男「主動自首」告訴移民署他與應女當年是「假結婚」，還瞎扯人蛇集團帶他和另外四名男子去大陸當人頭，每人可以拿5萬，之後每月再拿5千元，這讓應女當場傻眼。

案件被移民署移送屏東地檢署後，檢察官發現早過了追訴時效，直接不起訴處分。但當移民署將「不起訴處分書」寄給內埔戶政事務所後，戶政事務所竟然在沒有法院判決的情況下，直接認定是假結婚，撤銷結婚與離婚登記，同時再撤銷應女戶籍與身分證，事情到現在都解決不了，應女成了無處可歸的兩岸人球。

內埔戶政事務所主任陳永信表示，本案年代久遠，以前怎麼做他不太了解，只知道最高行政法院已經判決確定應女敗訴。移民署屏東服務站專員林高慶說，目前將勸導應女同意恢復大陸身分，但應女拒絕，移民署只能先持續關心她的生活。

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(中時電子報)