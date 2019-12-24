剛滿46歲的薛楷莉，曾任新聞台主播、電視節目主持人、購物專家，12月9日生日當天，她在臉書曬出「醫事人員憑證IC卡」，並發文寫道：「生日這天繼續燃燒自己、照亮別人。」本刊調查，她已正式成為國家認證的護理師，目前在家鄉高雄一間醫院的加護病房任職。

離開媒體界後，薛楷莉二〇一五年毅然重返校園，在屏東美和科技大學健康暨護理學院苦讀四年，歷經醫院實習、交報告、圖書館K書、期中期末考等連番轟炸，最後兩學期打敗其他五十一名同班同學，拿下第一名的好成績！

通過護理師高考的薛楷莉，本年10月已辦理完執業登記。（圖／翻攝自薛楷莉臉書、考試院公報）

一心從醫的薛楷莉，今年畢業後，隨即通過考試院在七月二十七日舉行的第二次護理師高考，並在十月間辦理完執業登記，正式取得護理師執照，在考試院的公報中，可見到薛楷莉的名字。本刊調查，身為高雄人薛楷莉，目前任職高雄某家醫院的加護病房，雖然偶爾會因為工作忙碌而小吐苦水：「氣胸、血胸、從高處墜樓、吃安眠藥自殺、落海，夜班好忙…。」面對加護病房這個新戰場，她非常適應，十二月九日生日當天，同事還送上卡片為她慶生。

就讀護理學院期間，薛楷莉不時在臉書分享學習過程和名列前茅的成績單。（圖／翻攝自薛楷莉臉書）

高中時期，薛楷莉隨著父母移民美國，回台後順利進入TVBS新聞台，長相甜美、身材高䠷的她，很快就坐上主播台，當時還有粉絲為她成立「薛楷莉家族」網站，火紅人氣不輸當紅藝人。二〇〇二年，薛楷莉的人生大轉變。當時在朋友介紹下，她和韓裔日本富商德原榮玉首度碰面，對方先送了她價值六十萬的珍珠。兩人第二次見面，外傳薛楷莉要求富商一小時閃刷買單一百二十萬元的鑽錶，前後共計收禮二百多萬元，整起事件被媒體戲稱為「薛凱子事件」。

緊接著，薛楷莉又爆出美國學位造假的負面新聞，專業主播形象一夕崩盤，最後電視台長官只能作出停職處份。兩年後，薛楷莉轉戰購物台當起購物專家，靠著清晰口條和敏捷反應，在旅遊、珠寶等項目屢創銷售佳績，之後更歷經結婚、生女、離婚等重大轉折。二〇一五年間，傳出薛楷莉將重返新聞圈，但始終未獲本人證實，維基百科上的個人資料，則還掛著「任職澳亞衛視總經理」。如今薛楷莉反璞歸真，低調地以護理師展開助人的新人生，實在值得為她祝福。

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(中時電子報)