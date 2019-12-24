國民黨總統候選人韓國瑜抱女娃惹議，文化大學新聞系主任胡幼偉表示，從黑韓抱嬰，就可以知道，暗黑勢力對老韓在衝刺階段的聲勢大起，是何等著急！

他表示，現在的氛圍，已經開始複製去年九合一大選前的狀況。大家還記得嗎？當時，眾人對韓在高雄能否勝選，沒有絕對把握。經過三山造勢，韓氣勢大振，一舉擊敗對手。後來，在黨內初選，遇到郭台銘，二度面臨苦戰，初選結果出來前，各界又一樣，對韓能否勝出，覺得很難判斷，結果還是韓勝出。

他說，現在，這種氛圍又出現了！現在他遇到所有朋友，第一句話都是逼問他：韓到底能不能贏？連他的牙醫師都問我同樣的問題！然而，從去年到現在，每一次被逼問，他的答案都是一樣的：看哪邊的支持者比較熱情，就知道最後誰會贏了！

胡幼偉指出，經過12／21、12／29、01／09、01／10四場大造勢活動後，韓的氣勢會達到最高點，在投票日勝過對手。這個勝選模式，已經出現過兩次。投票日當天，會再複製呈現出來。

(中時 )