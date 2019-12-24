台灣運彩單場暨場中投注場次預告(12月24日~12月31日)

1.「籃球」：提供2場場中與4場單場投注。

美國職籃年底最令大家期待的聖誕大戰來了！12/26(四)當天5場賽事場場精彩，其中最刺激的就是上午9點快艇與湖人的洛杉磯內戰了！究竟是快艇雙槍犀利還是湖人雙俠威風呢！？

12/29(日)11:30洛杉磯快艇回到主場迎戰西區強敵猶他爵士，快艇主場擁有超過八成的超高勝率，爵士進攻火力不足，想要翻盤只能靠銅牆鐵壁般的精實防守限制住快艇的雙箭頭才有機會！

2.「足球」：提供15場場中與12場單場投注。

12/26稱為節禮日(BoxingDay)，英國和大部份英聯邦國家都會放假，英格蘭和蘇格蘭更是國際足壇少數會在當天安排比賽的職業聯賽。英超有名的「聖誕快車」，也就是從12/26開始，至明年的1/3，各隊要在9天內進行3輪比賽，密集又高強度，對各隊的陣容深度和教練團的調度都是殘酷的考驗。台灣運彩繼2015年後，再度推出Boxing Day，英超全單場，第19輪的10場比賽全部開放單場或場中投注，其中包括12/27(五)萊切斯特城對利物浦的榜首大戰，以及12/28(六)狼隊對曼城兩支前6球隊的交鋒，精彩比賽千萬別錯過。

英超緊接著第20輪比賽，同樣有不能不看的強強對戰，12/29(日)兵工廠與切爾西的「倫敦德比」，利物浦火併狼隊，也絕對值得球迷觀注。

3.「排球」：提供1場單場與1場場中投注。

12/24(二)平安夜18:00將提供現代資本天行者作客OK儲蓄銀行的場中投注賽事。天行者12月僅吞1敗，逐漸打出衛冕軍該有的隊形，而OK儲蓄銀行對天行者已吞下對戰10連敗，此戰面對近況強勢的衛冕軍，要終止對戰連敗難度不小。

12/25(三)13:00將提供韓國電力公社主場迎戰友利卡藍蜜蜂的單場賽事，戰力持續探底的韓國電力公社本季主場戰績是慘澹的2勝6敗，此戰面對聯盟排名第二的藍蜜蜂來訪又將會是一場苦戰。

4.「冰球」：提供5場單場投注。

開季前兩個月大多都佔據太平洋區榜首的愛德蒙頓油人，近期引以為傲的攻擊卡彈，不僅已跌落分區榜首，連西部八強席位都岌岌可危，本周油人將分別在12/24(二)11:00作客挑戰溫哥華加人及12/28(六)10:00迎戰卡加利火焰，這兩場同區的對戰對油人格外重要，前場雙箭頭必須要趕緊找回攻擊手感才能帶領球隊走出泥沼。

12/29(日)08:00，聯盟火力最兇猛的科羅拉多雪崩將作客防守效率最佳的達拉斯星辰，本季前兩次交手雪崩在星辰嚴防之下都吞敗，星辰能連續三場防堵住雪崩如水銀泄地般的攻勢嗎?

暌違已久的大陸冰球單場賽事，將在12/25(三))20:30提供莫斯科斯巴達長途跋涉至新西伯利亞踢館的賽事，近三季莫斯科斯巴達在新西伯利亞主場一勝難求，近況火熱的左翼費奧多爾能率隊在艱困的客場突圍嗎?

(中時電子報)