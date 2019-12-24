國民黨總統候選人韓國瑜，因抱女嬰引發討論，更意外引發一連串爭議。國民黨青年軍金大鈞也怒批荒唐，懷疑「國家機器」動得可怕！

過去，蔡英文出訪過境過境邁阿密時，台灣旅美左投陳偉殷一家人到飯店與蔡英文會面，當時蔡英文捧著陳偉殷小兒子的臉，親吻臉頰。女嬰事件後，要將照片PO在臉書上卻遭臉書審查。

金大鈞怒批，「什麼荒唐的亂象，只有在民進黨執政發生！」就因為韓國瑜抱女嬰事件開始，可以看出假新聞氾濫，媒體輿論可以操作、網路帶風向的惡質，就連蔡英文親小孩的照片，居然成了有關裸露與性行為，無法PO到臉書，「如果Facebook解釋不了的話，真的可以合理懷疑『國際機器』動的可怕！」

金大鈞表示，如果說蔡英文很穩，民進黨2020國會會過半，民調穩定領先，「那一場選舉怎會搞的如此骯髒！竭盡所能的扒糞，利用假消息打負面選舉！你說民進黨穩贏，騙鬼！」

(中時電子報)