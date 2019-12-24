日盛金控(5820)與台灣微軟及雲馥數位公司共同合作，今年舉辦第二屆「日盛黑客松(Hackathon)競賽」，廣邀國內各大專院校學生參賽，希望透過新世代的創意發想，共同打造智慧金融機構。此次競賽共分為「日盛銀行組」、「日盛證券組」，各組共選出12支隊伍進入到決賽，最終決賽結果出爐，「日盛銀行組」冠軍隊伍由台北大學、政治大學學生共同組成的「銀鷹計畫」以「動物方程飼」遊戲化記帳APP獲得，「日盛證券組」第一名由台灣大學學生組成的「NLPFin」奪下冠軍，亞、季軍分別由交通大學學生所組成的「Super APC」、靜宜大學學生所組成的「舌尖上的選股」獲得。

「日盛黑客松(Hackathon)競賽」連續兩年舉辦，號召年輕世代學子參加，相互比腦力、比創意，透過共同創作及解決問題，創意發想跳脫傳統模式，與實務結合進行上台簡報。「日盛銀行組」冠軍隊伍由台北大學、政治大學學生共同組成的「銀鷹計畫」以「動物方程飼」遊戲化記帳APP，運用遊戲觸動使用者動機，並透過記帳項目推薦金融商品，引發使用者未來投資需求。亞、季軍分別由台灣科技大學學生組成的「TigerFin」及國立清華大學學生組成的「CamBank」獲得。

「日盛證券組」第一名由台灣大學學生組成的「NLPFin」奪下冠軍，設計個人化自動化推薦系統，為小資族提供過往給大戶的服務。亞、季軍分別由交通大學學生所組成的「Super APC」、靜宜大學學生所組成的「舌尖上的選股」獲得。此外，「日盛證券組」在這次徵件中有一組由平鎮高中的學生組成的隊伍，以台灣與相關國家股市的關聯性為主題，牽動性描述完整，創意十足，表現亮眼，獲頒未來之星獎。

「日盛黑客松(Hackathon)競賽」，決賽結合Microsoft Azure雲端運算平台，讓學生們能在參賽過程中展現創新、提升自我能力，並藉由此次參賽更加了解金融業及累積實戰經驗。日盛金控也藉此活動鼓勵更多新世代年輕學子對金融服務發揮創意，對台灣未來的FinTech金融科技發展有正向影響力。

(時報資訊)