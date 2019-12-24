監察委員陳師孟。（圖／資料照片）

前總統馬英九被控洩密案，高院更一審判決已無罪確定，監委陳師孟卻要約詢判馬英九無罪的台北地方法院法官唐玥，此舉引發不滿，更有逾七成法官連署抗議陳師孟。有評論認為，這件事恐幫韓國瑜助選，讓更多知識藍歸隊。

法官協會17日晚間已就陳師孟監察委員擬約詢臺灣臺北地方法院法官唐玥事件，聲明堅決反對監察委員直接針對法官審理案件所表示的法律見解、心證形成及事實認定等審判核心事項，違憲行使調查權、約詢承審法官，捍衛審判獨立與司法尊嚴。18日下午法官協會正式發起連署活動，統計至3個上班日，全國參與連署法官人數已達1406位，佔全國法官總員額人數（不含大法官、公務員懲戒委員會委員及職務法庭陪席法官，共2103位）之比例達66.9％。據《中評社》報導，蔡政府對陳師孟多次縱容，已點燃高知識層對綠營不滿的怒火。

該評論認為，陳師孟此舉引起司法的反彈，雖未完全擴大，但這股反彈力道仍不容小覷，隨時都將潰堤。韓國瑜庶民形象深植人心，使中間選民、高知識選民對其不信任。然而，陳師孟這番舉動，將成韓國瑜爭取中間選民以及高知識選民的籌碼。

(中時電子報)