駐德代表謝志偉與德國駐台代表王子陶（Thomas Prinz）日前在柏林簽署互換駕照意向書，德國政府近期可望公告實施，旅居德國的台灣人將可持台灣駕照免試換發德國駕照。

早在20多年前，台灣與德國的官員即著手討論免試互換駕照的可行性。10年前，持台灣駕照者開始可以在德國換駕照，不過仍須參加路考，因為德方認為台灣的駕照考試缺乏實際道路駕駛能力的測驗。

台灣2017年5月起加考實際道路駕駛。當年7月，德國聯邦交通部官員正好訪台，實地了解台灣的新作法。

今年初，謝志偉向德方說明台灣道路駕駛測驗的方式，並指出住在台灣的德國人也可受惠，成功說服德國交通部和16個地方的邦政府同意與台灣免試互換駕照。

謝志偉與王子陶12日在柏林正式簽署「台德互換駕照程序共同意向書」；由16個邦政府組成的聯邦參議院（Bundesrat）隨後在20日通過相關修正案，免試互換駕照的簽訂程序完成，德國政府近期可望公告實施。

德國是台灣在歐洲的第一大貿易夥伴，在德國的台灣企業超過250家。駐德官員表示，免試互換駕照施行後，將讓在德國工作、就學和生活的僑民生活更加便利。

(中央社)