台企銀（2834）寒冬送暖，持續關懷照顧銀髮族，宣布一舉贊助桃園市新屋區後湖社區、觀音區保障社區成立「銀髮樂齡學堂」，於23日同步熱鬧揭牌，嘉惠桃園地區在地客家鄉親，也將該行贊助成立的銀髮熱齡學堂據點推增至12家。

台企銀先前陸續贊助高雄旗山糖廠社區、花蓮民生社區、苗栗三義雙潭社區、嘉義布袋東港社區、金門烈嶼青岐社區、南投中寮龍眼林福利協會、雲林水林瓊埔社區、屏東長治德協社區、嘉義中埔深坑社區、台北內湖區湖濱社區，共成立10家銀髮樂齡學堂。

台企銀指出，桃園市為六都之一，新屋區後湖社區及觀音區保障社區整體人口結構趨向高齡化，長照需求人數亦快速增加。為落實福利社區化理念，提供共餐服務、健康促進活動，並開辦預防及延緩失能相關課程，但因設施設備老舊及缺乏食材費用，亟需各界協助金援。

台企銀此次贊助2社區協會改善設施設備及食材費用，提升長輩參與健康促進及共食意願，盼藉此協助長者增進自我照顧能力，讓當地長者均能獲得在地且妥適服務，落實福利社區化理念，營造永續、友善社區環境。

台企銀董事長黃博怡表示，台企銀希望持續透過贊助設立「銀髮樂齡學堂」，讓年長者享有溫馨的社區環境及資源，增進人際關係互動機會，營造歡樂、健康的社區，並期望磚引玉激起社會共鳴。

黃博怡指出，目前台企銀除了發行「銀色之愛信用卡」，自每次交易提撥刷卡金額0.3％為公益基金，也已經設立公益信託樂齡悠活社會福利基金，作為相關贊助經費，用以協助弱勢族群，盼與各界攜手共創美好社會。

(時報資訊)