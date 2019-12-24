市場持續樂觀看待美中貿易第一階段協議，加上Apple再獲外資機構看好未來5G iPhone表現，使美股四大指數全面走揚，漲幅介於0.09%至0.34%，指標股Apple、AMD、特斯拉皆漲逾1.5%，台積電ADR上揚0.5%。

適逢聖誕節即將到來，歷年來量縮的可能性大，指數雖呈現反彈，但追價意願不高，市場交投清淡，尾盤拉抬，最終上漲63.15點，漲幅0.53%，收在12,022.23點，成交金額為1,122.06億元。

三大法人合計買超20.22億元，外資買超23.24億元、投信買超0.6億元、自營商賣超3.61億元。

台股價漲量縮，結構背離不利於盤勢，均線支撐為月線(約11,750點)附近，壓力為前高12,125點附近。KD交叉向下，9日K值高於80，短線偏多整理。

指數目前回測10日均線有守，仍屬多頭型態，波段支撐留意月線，本週留意量能表現，適逢聖誕佳節到來，或有量縮的可能，恐壓抑到指數向上空間操作建議不宜追高，逢拉回不破支撐再行布局。

台股選股方向可留意半導體、運動休閒、內需、5G、PCB、設備、伺服器、車用等。

(時報資訊)