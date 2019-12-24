小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（24日）財經重點。

【1】台廠喊撤走 傳惠普倡回頭？

中美首階段貿易協議簽訂有望，原本規畫將產線從大陸轉回台灣的科技巨頭們又有新動作，市場傳出，PC巨頭惠普可能因為美國決定不加徵筆電關稅，決定暫停代工廠在台新增的筆電產線運作。

【2】封關前5日...台股漲率93%

封關即將進入倒數，據統計，近15年，台股封關前5日，有14年上漲，漲率高達93％、漲幅高達1.91％，新年開紅盤後3日也有8年上漲，漲率超過一半、平均漲幅1.64％。投資專家看好，12月年底作帳行情及元月行情接續，以及明年1月中美貿易戰可望簽署，新曆年前後可安心抱股。

【3】5G標金淪血戰 飆破500億

5G競價激戰，24日在五大電信公司互不退讓、互相叫價下，暫時得標總價金已飆高至546.72億元，單日淨增57億元，創下國內3G/4G/5G頻譜競標以來，單日最大增額。

【4】建照24年新高 新舊屋將掀價格戰

永慶房產集團業務總經理葉凌棋23日指出，今年住宅建照核發量預估達14.4萬戶，可望創24年新高，供給過量主要來自於近年「新上市」的重劃區，而從今年建商購地積極程度來看，加上新建餘屋維持高檔，明年房市新供給仍欲小不易，將進入新成屋、中古屋價格博弈、競爭階段。

【5】859項商品暫定稅率明年元旦下調 陸再降關稅 ECFA優惠不變

大陸為落實擴大開放承諾，再度大幅下調進口關稅。大陸國務院關稅稅則委員會23日宣布，將自2020年1月1日起下調859項商品的最惠國進口暫定稅率，同時宣布將自2020年7月1日起，下調176項資訊技術產品的最惠國進口稅率等。此舉除可擴大進口來源，亦能降低大陸自身的進口成本，提振經濟動能。

(中時電子報)