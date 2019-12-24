選戰倒數18天，藍綠激鬥已進入最後階段，雖然現在總統蔡英文民調領先國民黨總統候選人韓國瑜，但有媒體認為，韓國瑜日前在高雄的挺韓大造勢圓滿成功，藍營氣勢明顯提升，韓逆轉勝的機率明顯上升。更重要的是，前立法院長王金平的表態，無疑為韓選情注入一劑強心針！

資深媒體人邱明玉日前曾在政論節目指出，國民黨到現在一直還是認為，韓國瑜與蔡英文民調只差5%，大約60萬票。所以至今對選情都有贏的信心，但韓能不能勝選，最重要的關鍵就是王金平是否願意真心相挺。

據港媒《中評網》觀察，王金平日前的表態，雖然只是著墨在立委選情上，但這也代表王有看好韓選情的意涵，韓國瑜等待的關鍵之人終於回應了！再加上21日的挺韓大遊行後，可以感受到之前處於下風的藍營，氣勢翻轉，士氣大振，也逼得民進黨全力黑韓，代表綠營心知肚明，韓氣勢再起，且韓蔡差距並未如民調顯示的那麼大，綠選情陷入停滯狀態。這些因素，在在都顯示，韓國瑜還有一拚逆轉勝的機會。

(中時電子報)