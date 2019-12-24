台灣珍珠奶茶紅遍全球，繼珍奶之後Teatop台灣第一味要把台灣傳統小吃「粉粿」帶到美國、澳洲等地，經半年研發台灣第一味最近推出「紅豆粉粿鮮奶」，傳承自宜蘭羅東夜市的粉粿，軟Ｑ可口也讓美國加盟主驚豔，還因從未看過、吃過，一度不知如何譯名，但對台灣第一味、珍鼎記執行長楊國珍來說，這款新品上市，也圓了羅東小攤商想把台灣粉粿繼續傳承、發揚光大的願望。

楊國珍說，從小家中務農，也此最了解台灣農民皂辛苦，所以Teatop致力推廣台灣在地農產和傳統台灣味，今年Teatop參加行政院農糧署舉辦「2019年國產農產品手搖飲料比賽」，以甘檸冷泡綠茶，在初賽「香醇好茶組」得到第1名，近日發表總決賽結果更獲得總冠軍。

而第二階段的比賽就是以銷售實際農產品的結果計算，Teatop這款商品更帶動公司白甘蔗銷售佔比超過30％，使用量至少南投名間和埔里總量的3分之1以上。

除了開發以在地農特產品為原料的茶飲，Teatop冬季新上市的紅豆粉粿鮮奶，用屏東紅豆加上自製的粉粿以及鮮奶調製，其粉粿更是傳承自羅冬夜市一位年邁攤商，老人家因子女不願繼承自己年紀已大，一直希望能把台灣粉粿傳承並發揚光大，而Teatop此款商品即將在明年元旦起在美國12家分店開賣，已知加盟商都相當看好，自評粉粿口感介於珍奶與椰果之間，可望成為珍奶之後，另一項台灣之光。

(中時 )