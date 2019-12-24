今天清晨光華商場旁一棟住商大樓內科技公司的電腦鋰電池存放倉庫發生大火，在救火過程中一度發生數次閃燃爆炸，產生的瞬間高溫造成進入大樓內部的9名消防隊員受到灼傷及嗆傷後立刻撤退就醫。鋰電池是相當易燃的危險物品，而因為鋰電池火警，也造成兩次航空史上的重大空難事件。

鋰電池火警第一次受到全球重視，2010年9月一架從杜拜飛往德國科隆的UPS航空6號班機，該班機從杜拜起飛後不久即因貨艙失火而墜毀。正副機長（也是機上僅有的兩名機組人員）喪生。飛機在兩條高速路之間的一處無人區墜毀後即燃起大火，並造成幾輛汽車起火。這起事故是UPS航空運營以來首宗致命事故。

在2013年9月24日，通用民航管局公布長達324頁的詳細調查報告。調查報告指出他們＂有理由相信＂（with reasonable certainty）貨機上數以千計的鋰電池在貨艙引發大火，最終導致飛機墜毀。

UPS航空6號班機失事一年後，韓亞航空991號班機的另一架波音747-400F再一次因為鋰電池爆炸起火在濟州島以西的海域墜毀，造成機上2人（正、副駕駛）全部遇難。

這裡起事故之後，全球航班也一度禁止旅客攜帶鋰電池上機，即使事後重新開放,但也不允許乘客將鋰電池放置在行李托運，就是預防類似的爆炸火警。

最近一次疑似可能也是因鋰電池引起的空難事故，就是目前還成為懸案的2014年發生的馬來西亞航空MH370班機，該班機失事原因成謎，但馬航曾表示機上有易燃、被視為危險物的鋰電池，但目前事故連殘骸幾乎都沒發現，因此失事原因成謎。

(中時電子報)