網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

21日挺韓、罷韓雙方上演「尬場」大遊行，都聲稱自己吸引數十萬人參與、痛批對方虛報人數。有人刊出一張罷韓現場照片，年輕人笑著高舉美國國旗，讓網友氣憤不已，大罵：「國安單位，選舉委員會，警察維安，再不查，就要被告失職，曠忽職守。可是，向誰告？」

網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「罷韓拿美國國旗是哪招？」附圖清晰可見，兩位年輕人高舉美國國旗，與其他罷韓群眾笑成一片，旁邊群眾也舉著「罷免你」、「草包不住火，割草靠你我」標語，可見照片確實來自罷韓活動現場。

文章一出，引爆公憤，獲得近2000人按下讚、憤怒與大笑表情，以及近千則留言與破百次分享。有網友直言：「國安單位，選舉委員會，警察維安，再不查，就要被告失職，曠忽職守。可是，向誰告？這個民X黨政府讓人不安心，無信心。怎麼辦，拒絕連任，拒絕空心菜。」

其他網友則紛紛留言：「難道美國政府介入中華民國內政？或者哪些雜碎靠美國爸爸壯膽」、「真好笑！他們常叫別人滾回大陸去，現在是假美國人該滾出臺灣了，是嗎？」「美國是大爺要抱緊它喔哈哈……」「無聊」、「美國介入台灣大選」、「美國習慣介入世界各國內政，無人抗議，因為，他們是最大惡勢力」。

(中時電子報)