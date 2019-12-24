小小的芝麻，營養價值可是很高，除了能抗老化之外，還能降膽固醇、活腦、預防糖尿病，而根據食藥署「台灣食品成分資料庫」的資料顯示，芝麻顏色的不同，所含的營養成分也有所差異。

黑芝麻：補鈣又活腦

黑芝麻中含有維生素E、鐵和鋅等抗氧化的成分，能夠活化腦細胞，降低失智風險，且還有高達1479毫克的鈣含量，是補鈣和預防骨鬆的絕佳聖品。

白芝麻：降膽固醇

白芝麻的油脂含量較高，但多是屬健康的不飽和脂肪酸，像是能降低壞膽固醇的亞麻油酸。此外，白芝麻也含有豐富的鋅，能夠抗衰老、防止動脈粥狀化及增強免疫力。

黑芝麻V.S.白芝麻

黑、白芝麻營養價值大比拚。（本報資料照）

這樣吃最好

無論是哪種芝麻，熱量和脂肪含量都偏高，因此要注意攝取的量，以免導致變胖。而根據《Heho》報導，能獲得芝麻最多營養的方法，會建議吃熟的芝麻粒或是芝麻粉，像是在牛奶或豆漿中加入2匙，就是不錯的吃法，因為芝麻油中，許多營養素，都在煉製成油的過程中流失了。

(中時電子報)