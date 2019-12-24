美國總統川普稱美中首階段貿易協議「很快」就會簽署，以及波音撤換執行長激勵股價大漲，周一美股三大指數再創歷史收盤新高。
周一收盤，道瓊工業指數漲96.44點或0.34%，為28,551.53點。標普500指數漲2.79點或0.09%，為3,224.01點。那斯達克指數漲20.69點或0.23%，為8,945.65點。
標普500指數連續第三日創下收盤新高，並連續第八個日改寫盤中新高。那斯達克指數連續第八個日創下收盤新高。
周一標普500指數11大類股中，以能源股和工業股表現最佳，分別收漲1.06%和0.63%；公用事業股表現最差，收跌0.98%。
波音勁揚2.9%，為道瓊指數和標普500指數工業股帶來最大的提振。
美國各證交所單日總成交量僅約59億股，遠低於過去20日均量72億股。因聖誕節假期臨近，本周美股交投預料都將十分清淡。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。