美國總統川普稱美中首階段貿易協議「很快」就會簽署，以及波音撤換執行長激勵股價大漲，周一美股三大指數再創歷史收盤新高。

周一收盤，道瓊工業指數漲96.44點或0.34%，為28,551.53點。標普500指數漲2.79點或0.09%，為3,224.01點。那斯達克指數漲20.69點或0.23%，為8,945.65點。

標普500指數連續第三日創下收盤新高，並連續第八個日改寫盤中新高。那斯達克指數連續第八個日創下收盤新高。

周一標普500指數11大類股中，以能源股和工業股表現最佳，分別收漲1.06%和0.63%；公用事業股表現最差，收跌0.98%。

波音勁揚2.9%，為道瓊指數和標普500指數工業股帶來最大的提振。

美國各證交所單日總成交量僅約59億股，遠低於過去20日均量72億股。因聖誕節假期臨近，本周美股交投預料都將十分清淡。

(時報資訊)