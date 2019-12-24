根據櫃檯買賣中心預估，明(109)年第1季以前約有7檔債券ETF於櫃買中心掛牌，屆時櫃買中心掛牌上櫃債券ETF檔數將可突破100檔，而截至12月17日止，94檔上櫃債券ETF還原配息後的總平均報酬率達9.14%。

截至108年12月17日止，已有94檔追蹤債券指數的ETF於櫃買中心掛牌交易，若加計109年第1季以前約有7檔債券ETF於櫃買中心掛牌，屆時櫃買中心掛牌上櫃債券ETF檔數將可突破100檔；從債券ETF績效表現來看，94檔上櫃債券ETF還原配息後的總平均報酬率達9.14%。

若以成分債券類別區分，美國政府債券ETF(20檔)平均報酬率為6.06%；公司債金融債ETF(53檔)平均報酬率為12.09%；新興市場債ETF(8檔)平均報酬率為11.66%；高收益債ETF(2檔)平均報酬率為6.28%；以及中國政策金融債ETF(11檔)平均報酬率為-0.77%。

(時報資訊)