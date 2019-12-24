導演王維明的最新作品《大約在冬季》，片中霍建華在馬思純與侯佩岑之間難以抉擇，處境十分尷尬，而戲外爭搶同一個男人的馬思純、侯佩岑為了進入角色，在第一場戲還沒開拍2人互不講話，誰也不理誰，冰冷的態度讓一旁工作人員看了冷汗直流，好在最後殺青時，馬思純一句「我們終於可以正常說話了！」打破僵局，2人也談笑風生，討論拍攝時的種種心情。

侯佩岑除了6年前客串過方文山導演《聽見下雨的聲音》外，過去從未正式演過電影，《大約在冬季》首次挑戰大銀幕，演出一位90年代的電視女明星，對人愛恨分明，用盡心思想留下霍建華的心。她在接演前還私下拿劇本找好友劉若英討教，絲毫不敢鬆懈。

《大約在冬季》讓侯佩岑最印象深刻的一場戲是喝醉回家與霍建華爭論的對手戲，為了追求真實的氛圍，她到了現場被導演要求喝酒上陣，「那是我第一次在工作中喝酒，沒想到喝了酒之後第一個 take（拍攝）就過了！」為了揣摩在酩酊大醉之下的喜怒哀樂，侯佩岑一會要笑，一會得哭，還要能清楚地描述崩潰、心痛和悲傷等程度不同的情緒，「對我來說是很難拿捏的，在拍這場戲之前，失眠了好幾夜」。

談到當初選角，電影原著與劇本作者饒雪漫表示：「為了尋找這個角色由誰演出傷透腦筋，這個角色介於馬思純與霍建華兩人苦戀之間，最後竟是由齊秦推薦侯佩岑。」饒雪漫為了邀約，特地趕來台北深夜約見侯佩岑，「當時臨時約，但她來的時候穿著得體，畫著精緻的妝容，細心給我們每個人準備禮物，當時就覺得片中這個角色非她莫屬。」

霍建華與馬思純在《大約在冬季》中遠距苦戀，霍建華印象最難忘的戲，則是他在台北開拍第一天的戲。霍建華為了家庭不得不放棄在異地的愛情與事業，落寞地回到台北無奈接受現實，買晚餐給家人時還遇到熟人閒聊幾句抒壓，他表示：「那種瞬間壓力的釋放，是一種難得的體驗。」霍建華也趁機稱讚「光影詩人」之稱的攝影師李屏賓營造意境非常厲害，他說：「雖然是很小的一個環境，但拍出了很好的意境。」

霍建華與馬思純兩人愛而不可得。（双喜電影提供）

電影特別選在圓山飯店實景拍攝霍建華與馬思純久別重逢的戲，侯佩岑雖然沒有戲但仍來探班，更巧遇也來探班的林心如，霍建華更趕緊找馬思純過來，讓他戲裡戲外的三個女人一起合影。《大約在冬季》根據齊秦同名歌曲改編，電影上月在大陸上映，票房累計2.26億人民幣（約9.7億台幣），12月27日在台上映。

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(中時 )