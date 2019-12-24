陸媒《環球時報》今天社評指出，英國媒體上周日爆出倫敦6歲女孩在聖誕卡片發現一條「來自上海受刑人的求助資訊」新聞，事實證明，這是一個以抹黑大陸為目的、極其骯髒的輿論構陷運動，它向西方公眾掩蓋了大陸加強法治建設以及文明治獄的基本事實，偽造了大陸到處是「黑監獄」的虛假圖景。西方一些媒體任憑「爆料」胡說，看似客觀，實際上是在用一些似是而非的細節，製造針對大陸的宏觀假象。不能不說，這很可恥。

社評稱，留下該資訊的人表示，他們是上海青浦監獄的一群外國人，被強迫勞動，要求幫助通知人權機構並聯繫Peter Humphrey（中文名韓飛龍）先生。蹊蹺的是，最早報導這件事的就是韓飛龍自己。這個故事太像小說或電影情節，而西方當下的語境很歡迎這樣的故事。

社評說，現在西方輿論猛攻大陸「人權」，偏偏這時韓飛龍拋出了聖誕賀卡求救事件。類似的故事太合今天西方輿論場的口味了。澳洲不久前出了王立強「中國投誠間諜」，西媒集體炒作，後來因為故事太假兜不住了，澳洲方面出來說那個所謂的投誠間諜「有可能誇大了自己的角色」。但編造假新聞的澳洲相關媒體並未遭到西方輿論譴責。

社評直指，眾所周知，在大陸的監獄裡，囚犯改造過程是包括力所能及的勞動，這是合法的監獄治理，得到大陸社會普遍支持，從來不是爭議。一些西方國家對此有不同看法，但通常也只限於不接受大陸對西方出口中包括監獄產品。對大陸監獄的勞動改造理念本身，西方並沒有過大規模反對。

社評強調，經過早年磨合，大陸已經非常清楚西方對監獄產品的態度，生產過程包括監獄環節的那些商品不參與對西方的出口，成為陸方自覺的一項外貿原則。大陸充分尊重西方人這方面的感受，並且為不出現相關摩擦做出了努力。但是西方一些人卻沒有相對尊重大陸。

(中時 )