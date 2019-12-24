女星徐子珊曾是港姐冠軍，出道15年的她曾演出電影《跟蹤》、《錦衣衛》，今(24日)港媒報導她跟王祖藍經紀公司約滿，又因半年前獲得心理學碩士學位，讓她決定引退，出國繼續深造，問是否不捨演藝圈？徐子珊透露過去當藝人很注意外表，「長顆青春痘也覺得自己錯」，壓力太大。

據《東網》報導，40歲徐子珊近年將重心轉往念書，4年前攻讀珠寶課程，又從心理學碩士課程順利畢業，最近她與公司約滿，便開始計畫將來，因此決定退出演藝圈當平凡人，未來考慮去國外繼續研讀心理學，外界好奇她是否秘婚？徐子珊大笑說現在這時代沒有秘密，「我覺得這個人應該在國外等我」，不排除到國外戀愛結婚。

徐子珊坦言在演藝圈打拚了15年從來沒有好好做自己，「每天花2小時打扮，很注重外表」，過去靠經紀公司照顧，離開保護傘後才發現自己像溫室裡的花朵，人際關係和個性都有缺陷，決定離開演藝圈算是40歲送給自己的禮物，又問她是否會擔心經濟開銷？徐子珊說自己個性節儉，存款足夠維持生活。

(中時電子報)