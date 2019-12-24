2名美國眾議員昨（23）日在國會提出新法案，要求美國在台協會處長應具有大使級別，未來人選任命應該比照一般美國駐外大使提名程序、獲參議院同意，身分等同於「無任所大使」。

綜合美國之音、中央社報導，美國眾議院「國會台灣連線」主席、共和黨籍眾議員夏波（Steve Chabot）及民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman）昨日共同提出名為「台灣特使法案」（Taiwan Envoy Act）的新法案，該法案要求美國在台協會台北辦事處處長（Director of the American Institute in Taiwan）的任命應比照一般美駐外大使的提名程序，也就是由美國總統在參議院的諮詢及同意下，任命人選擔任AIT處長；此外，處長的級別與身分也應等同於「無任所大使」（Ambassador at Large）。

目前，AIT處長一職是由美國國務卿任命，不須經過參議院同意表決。

總部設在華府的台灣人公共事務會會長郭正光表示，AIT處長如由國務卿任命，將缺乏國會監督與制衡，新法案將讓美國國會能夠透過人事任命程序來監督美台關係。

郭正光在聲明稿中指出，AIT處長的「行為、發言和舉止都像是一位大使」，因此由參議院確認任命更為適當，他說，台灣海峽仍是世界上熱點之一，參議院有必要在最大程度內審視AIT處長可能人選。

(中時電子報)