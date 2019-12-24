法國大罷工衝擊聖誕假期銷售 09:042019/12/24 工商 顏嘉南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 聖誕節是零售商一年一度業績進補的重要節日，法國零售商在2018年經歷黃背心運動，2019年則遇上大罷工攪局，讓零售商叫苦連天。 法國勞工抗議政府的退休金改革計畫，包括火車駕駛和其他行業的勞工自12月5日起開始發動罷工，截至23日已進入第19天。23日的罷工規模升級，巴黎市區交通癱瘓，讓消費者無法前往香榭麗舍大道購物消費，商家與業者苦不堪言。 根據巴黎工商會估計，巴黎市中心的零售銷售已較2018年銳減三成，巴黎名店老佛爺百貨公司在罷工首日營業額隨即陡降50％。 (工商 ) #罷工 #巴黎 #零售商 #勞工 #法國 也許您會感興趣 推薦閱讀 候選人未提勞工政策 2020工鬥盼「還七天假」 13:152019/12/20 生活 「小金油」推新春限量版！紅運靈籤試手氣活動最大獎就是正貨一瓶 13:262019/12/20 美妝 馬克宏喊話無助罷工休兵 法國耶誕假期旅客崩潰 14:322019/12/22 國際 徐志榮成立工商、勞工後援會 10競選總部獅潭壓軸 17:052019/12/22 政治 漢莎航空勞資談判破局 空服員工會揚言隨時罷工 07:072019/12/23 國際 時尚界巨星殞落 法國名設計師溫加羅逝世享壽86 11:572019/12/23 國際 華為官方暗示 P40系列搭石墨烯電池充電超快 17:002019/12/23 科技 歐洲耶誕樹是喬治亞血汗勞工用命換來的 19:422019/12/23 國際 勞資談判破裂 漢莎航空工會揚言罷工 23:552019/12/23 財經 平眾怒 馬克宏放棄66萬台幣月退俸 04:102019/12/24 全球財經 財經熱門新聞 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 中山北路二段2大地標掰了！ 20年星巴克將歇業 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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