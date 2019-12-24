聖誕節是零售商一年一度業績進補的重要節日，法國零售商在2018年經歷黃背心運動，2019年則遇上大罷工攪局，讓零售商叫苦連天。

法國勞工抗議政府的退休金改革計畫，包括火車駕駛和其他行業的勞工自12月5日起開始發動罷工，截至23日已進入第19天。23日的罷工規模升級，巴黎市區交通癱瘓，讓消費者無法前往香榭麗舍大道購物消費，商家與業者苦不堪言。

根據巴黎工商會估計，巴黎市中心的零售銷售已較2018年銳減三成，巴黎名店老佛爺百貨公司在罷工首日營業額隨即陡降50％。

(工商 )