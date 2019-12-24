（圖／翻攝PTT）

再過兩天，第一階段高雄人連署罷免韓國瑜提議書3萬份，就要遞交到中選會。不過，有網友認為，要成功罷免韓國瑜不太可能，並提出兩點看法。

PTT網友認為，先不提前面兩階段，光是第三階段，就要有60萬人出來投罷免票，懷疑「這根本不可能吧？」且罷免日並非投票日，出來的人不會多，而去年韓國瑜強成這樣，也才89萬票，如此看來，罷韓怎麼可能會通過？

不少人也認為，罷韓成功的機率並不高，「本來就只是政治炒作」、「罷奇蒙子的」、「有些外地工作的 不太會特地跑這一趟」、「熱度如果沒有持續下去，確實很難。加上他總統落選然後回去上班之後，臺灣人容易心軟（健忘），難度真的很高」、「純粹綠的輸不起而已」。

依《公職人員選舉罷免法》，公職人員若就職未滿一年，不得進行罷免。韓國瑜競選辦公室也對此提出質疑，對於提前連署是否合法，以及3萬份連署書是否有效，批中選會放任不管。

(中時電子報)