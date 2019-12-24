2020大選戰況激烈，各黨各區的候選人都使出渾身解數要爭取更多的支持度，而在民調上長期落後的韓國瑜更是如此，不過目前情況似乎出現了翻轉，根據近40期的桃園孫先生民調顯示，韓國瑜的支持度逆風起飛，已經開始出現明顯優勢。

網友發文表示，根據韓粉間最具指標性的「桃園孫先生」民調顯示，近40期的民調中，孫先生多次突入深綠選區探查敵情，調查樣本數多達2880人，結果顯示，三人民調為：韓49.86％、蔡43.72％、宋6.42％，韓國瑜的支持度竟高於蔡英文多達6%！直呼全台的選情已經翻轉，只要再等3個禮拜，就可以正正當當稱呼韓國瑜總統了！

令人振奮的消息讓韓粉們都炸鍋了，表示「韓國瑜在這次大選倒吃甘蔗！已經沒有事情可以阻止韓了」、「韓國瑜穩到不行」、「唯一支持韓國瑜」；但也有許多韓黑相當不以為然，認為「你開心就好」、「得民調，得痔瘡」、「這真的不是反串？」

網友評論民調。

(中時電子報)