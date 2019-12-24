上周四、五連跌兩天回測10日線的台股，周一在台積電反彈的帶動下，以上漲63點收在12022點，成交量為1116億元。

本周三聖誕節外資準備放假，所以現在到月底，若無意外應是量縮的震盪整理盤，預期在11875~12100上下甚至是回測11766~12100上下區間震盪後，再上來等待元月初美中正式簽署協議的機率較高。

當元月第一周簽署協議後提防利多出盡，快則選前慢則選後或過完年，提防有一波明顯的獲利賣壓回檔修正，之後再上去讓融券回補在波段相對高檔。

(時報資訊)