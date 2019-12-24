《晨間解盤》恐量縮震盪，待中美簽協議利多(倫元投顧提供) 08:522019/12/24 時報資訊 倫元投顧提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上周四、五連跌兩天回測10日線的台股，周一在台積電反彈的帶動下，以上漲63點收在12022點，成交量為1116億元。 本周三聖誕節外資準備放假，所以現在到月底，若無意外應是量縮的震盪整理盤，預期在11875~12100上下甚至是回測11766~12100上下區間震盪後，再上來等待元月初美中正式簽署協議的機率較高。 當元月第一周簽署協議後提防利多出盡，快則選前慢則選後或過完年，提防有一波明顯的獲利賣壓回檔修正，之後再上去讓融券回補在波段相對高檔。 (時報資訊) #台股 #解盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 老翁購億元豪宅 竟用來開麻將場 09:102019/12/20 社會 永豐投顧：2020年關注5G手機相關先進封裝與材料 09:212019/12/20 財經 美財長：美中將於明年1月簽第一階段貿易協議 10:032019/12/20 財經 麻辣鮮師女星抓包老公偷吃 逼簽離婚協議書資產歸她 10:452019/12/20 娛樂 陸不得不向川普低頭？日媒5字評貿易協議 11:022019/12/20 財經 美財長穆努欽：中美明年1月初簽首階段協議 10:432019/12/20 財經 下周題材股 台新投顧點名這六類 19:332019/12/20 財經 林郁方嗆民進黨 政治鬥爭第一名 19:462019/12/22 政治 川普：陸已大規模採買美農產品 04:102019/12/23 全球財經 《半導體》法人按讚力挺，精測站回千元 11:252019/12/23 財經 財經熱門新聞 不只經濟數據差！香港抗爭後遺症 他揭驚人現象 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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