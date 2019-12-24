中華電(2412)近兩年來積極與AWS合作，為企業導入雲網服務，為客戶在全球化的競爭中持續提供ICT助力。

中華電自2018年起即與全球第一大公有雲商AWS合作，為企業提供雲網顧問導入、Direct Connect、架構規劃、遷移、資安監控及服務優化等各項服務，故中華電特別舉辦了Smart Solution Day活動，介紹智慧城鄉實證應用及中華電信可協助企業提供各項AWS雲端服務內容，也邀請來自製造、流通、科技、金融與服務等產業之企業主管，經濟部工業局長官特別親臨中華電Smart Solution Day活動現場，對於中華電攜手國內產業執行超過10個縣市政府「智慧城鄉生活應用發展計畫」的各項成果(含智慧交通、智慧健康、智慧治理、智慧零售等創新應用)給予肯定。

此外，中華電亦積極整合資安、物聯網、AI等專業能力，期待在雲網融合之際，開發更前瞻創新的應用服務。服務範圍除台灣外，亦可跨足海外，結合全球海外子公司顧問專業能力及AWS全球服務同步提供雲網融合服務，為客戶在全球化的競爭中持續提供優質的ICT助力。

中華電業務長馬宏燦執行副總經理表示，中華電因擁有完整電信網路服務、豐富的智慧解決方案及資訊安全管理經驗，可為客戶規劃最彈性、經濟、快速及安全的雲網融合解決方案，是城市智慧化、企業雲端化及跨國企業與台商數位轉型的最佳合作夥伴。

(時報資訊)