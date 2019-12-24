在決定停產737 MAX型飛機，以及上周五進行的太空飛行器Starliner無人測試失敗後，波音公司（Boeing）周一宣布撤換執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg），自明年1月13日起，由董事長卡爾霍恩（David Calhoun）接任其職務。

周一波音股價應聲上揚，終場收漲2.91%，為337.55美元，盤中一度漲逾3%，在交投淡靜的美股市場上，成為道瓊指數的撐盤主力。波音這一年來營運陷入困境、股價亦隨之大跌，建議應開除米倫伯格的聲音沒有斷過。

消息人士透露，波音董事會在周末開會討論，並於周日晚間做出解僱米倫伯格的決定。737 MAX型飛機接連發生兩起重大空難事故後在全球遭到停飛，導致波音日前不得不決定自明年起暫停生產這款曾是最暢銷的飛機，這一連串的挫敗是波音決定撤換執行長的主要原因。

卡爾霍恩在波音擔任董事一職已長達10年之久，於今年10月波音董事會改組時獲選為董事長。和米倫伯格不一樣，卡爾霍恩並非工程師出身。

(時報資訊)