蔡正元。（黃福其攝）

監委陳師孟約詢審理前總統馬英九洩密案的法官，引發全台法官大反彈。國民黨副秘書長蔡正元昨天深夜在臉書批判陳師孟把監委當東廠，是蔡英文總統與民進黨立委長期豢養出來的怪獸，還發起「下架陳師孟」，呼籲人民用選票制裁蔡英文及綠委。

蔡正元的PO文，恰與民進黨為了打選戰，發動的「下架吳斯懷」打對台；該PO文歷經16小時已有近3千人按讚，將近連署法官人數的兩倍。

蔡正元在臉書的「下架陳師孟」一文說，陳師孟把監委當東廠，聲言要查辦把藍判無罪的法官，更要查辦把綠判有罪的法官，尤其是判陳水扁有罪的法官。

他說，台灣推動現代化司法制度不過幾十年，司法制度真的缺點不少，法官判決品質也不無失誤，但這些都需要更多的耐心和改革，而不是粗暴的東廠干預。陳師孟卻對法官展現出順我者生、逆我者亡的鴨霸，更把司法僅存的尊嚴踐踏在腳底下。

蔡正元說，陳師孟這種怪獸，就是蔡英文和民進黨立委長期豢養出來的，人民除了用選票重懲蔡英文和民進黨立委外，真的再氣也拿陳師孟沒法子。

他說，陳師孟的出身是標準的外省權貴，祖父陳布雷曾任南京時代國民黨代理秘書長。但自從被陳水扁收編後，陳師孟轉型成急獨外省人，刻意想讓人忘卻陳師孟的陳家跟陳儀的陳家可是通家好友，陳儀又是二二八事件的主角。

蔡正元強調，陳師孟再怎麼表演台獨，在本省人眼中不過是丑戲演員，用個監委的薪水養起來身上的原始血罪，跳下淡水河還是洗不清。

(中時 )