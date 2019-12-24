大廳布置大型耶誕樹，洋溢年節歡樂氣氛。（盧金足攝）

「時代英倫大廈」特別在耶誕節為住戶舉辦耶誕派對，軟實力的服務獲住戶按讚肯定。（時代建設提供／盧金足台中傳真）

近來風行的美食外送，未來是否會有無人機的美食快遞？時代建設打造「時代英倫大廈」，已為住戶想在最前面，在頂樓建造一座稀有的迷你停機坪，以後美食空運非夢事。（盧金足攝）

時代建設特別為住戶舉辦入住後的第一個耶誕嘉年華會，美食饗宴與音樂會，享受歡樂年氣氛，也貼心引導住戶使用公共設施。（盧金足攝）

時代建設在台中市打造崇德路最美的建築地標「時代英倫大廈」，居住空間充滿濃濃英國古典風，迎接耶誕節，特別為住戶舉辦入住後的第一個耶誕嘉年華會，美食饗宴與音樂會，享受歡樂年氣氛，貼心引導住戶使用公共設施，也藉由活動交流「千金買屋、萬金買鄰」的友善情誼，建案購屋詢問度高，目前在七期文心森林公園新推出的「時代州廳」，復刻台中州廳經典，引領「台中厝」特色建築潮流，地段亮眼，一登場就熱銷。

時代建設業務部經理陳俊利表示，來購買時代建設房子的客戶，很多都是「粉絲」級的住戶，親自居住體驗，感受建物品質與品味，創造品牌的競爭力，客戶回流代表的肯定，就是最佳口碑。

「房子交屋後，服務永續！」陳俊利說，展現時代建設品牌形象與社區營造的軟實力，住戶感受不只擁有舒適的住宅空間，公設的使用率也很高，特別在交屋後舉辦活動，讓住戶可以活用公設，增添生活的範圍與樂趣。

今晚是溫馨的耶延夜，「時代英倫大廈」已特別在耶誕節前夕，為住戶舉辦耶誕派對，從一進大廳見到的大型耶誕樹，洋溢耶誕氣氛，親朋好友一起在溫暖冬陽下，歡聚公設的花園綠地享受美食與音樂會，置身有如英倫貴族莊園氛圍，住戶對時代建設的服務豎起大拇指按讚，直呼「溫暖的耶誕節，祝感心！」

太酷了！「時代英倫大廈」展現前瞻性的亮點，近來風行的美食外送，未來是否會有無人機的美食快遞？時代建設打造「時代英倫大廈」，已為住戶想在最前面，在頂樓建造一座稀有的迷你停機坪，以後美食空運到家裡，馬上品嘗各地美食非夢事。

「公設是家的延伸！」時代建設打造生活美學，就是百分百融入生活之中，公設不是裝飾品，而是提供住戶善用的空間，全棟住家早在預售階段已全部完售，目前僅有百坪店面旗艦，吸引很多連鎖名店及企業總部問津。

陳俊利強調，時代建設專注於優雅古典建築，傳遞美好生活型態，結合與時俱進的時代APP串聯美宅新生活，信任力量鏈結住戶的微笑曲線，由於「時代英倫大廈」交屋後，仍有許多客戶嚮往入住，成屋詢問度極高，目前在七期文心森林公園另一力作「時代州廳」具備地段珍稀、規劃特殊、品牌力強，成為銷售指標建案。

「時代州廳」鄰近捷運綠線G10a站 ，大墩明星學區更是菁英家庭首選，復刻台中州廳經典，垂直綠化、規畫米跳島陽台，可種植6米高大樹，不僅房價保值度遠比其他區域來得高

，同時隨著自住、全齡宅意識抬頭，吸引認同投資美好人生的菁英家庭入主。

因應近來空汙問題，「時代州廳」還結合防霾設備，環保淨化全視角，健康e把罩，考量環境面臨熱島效應，時代建設打造海綿城市，讓建築外觀呈現垂直和水平綠化，屋頂規畫空中花園，留一個空間給自然減少熱輻射，增加綠化營造大自然的空調效果，為地球環保抗熱降溫，讓都市水泥叢林變身花園的宜居建築。

(中時 )