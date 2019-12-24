中央氣象局天氣預報顯示，今(24)日東北季風減弱，北部、東北部及東半部地區有短暫雨機率，其他地區今日多雲到晴，周四晚間因東北季風南下，氣溫將「急凍」驟降8度左右。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，明(25)日白天氣溫回暖，各地平均高溫可以來到25度以上，中南部地區可達30度，今年暖冬現象明顯，民眾會度過一個充滿夏日氣氛的聖誕節；但由於周四(26)另一波東北季風南下，下半天北台灣氣溫將「急凍」下降8度左右，提醒民眾留意溫差並增添衣物保暖。

溫度方面，今日各地較為舒適溫暖，北部、東北部、宜蘭、花蓮白天溫度約24到25度，中南部26到27度，屏東地區更可達30度。

吳德榮指出，周六(28)受巴逢颱風外圍水氣的影響，全台各地均有降雨機率，周日(29)北部、東半部仍有降雨機率。

29號颱風「巴逢」行徑路線方面，預報顯示將在周末通過菲律賓中部、進入南海，對台無直接影響，請民眾放心。

氣象局特別提醒，東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海地區有長浪發生機率，東北部沿岸有大浪發生的機率，有計畫進行海邊活動民眾請注意。

(中時 )