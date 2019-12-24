綜藝天后小S的大女兒Elly日前為服飾品牌擔任模特兒，13歲的Elly擁高顏值和高冷氣場，照片曝光大獲好評，而小S的二女兒Lily和小女兒許老三也跟隨大姐的腳步，一同拍廣告，Lily和許老三的時尚臉超吸睛，女兒們成為話題人物，對此，「星媽」小S也出來說話了。

小S的13歲大女兒Elly以高顏值和高冷氣場，被封擁「高級臉」，而小S的二女兒Lily和老么許老三近日則為范范的自創品牌拍宣傳照，Lily展現甜美溫柔氣質，許老三雖然只有7歲，但仍展現時尚氣場，完全繼承媽咪小S的巨星風範。

Lily和許老三的時尚臉太吸睛，宣傳照大受好評，兩女兒因此成為話題人物，對此，小S昨（23日）晚則在網上曬出兩女兒的拍攝花絮，並寫下：「還好我老公的基因沒有太搶戲」，字裡行間藏不住以女兒為榮的驕傲，但又不改小S的搞怪個性，吸引網留言：「都太棒了」、「滿滿的高級感」、「還好妳的基因比較強大」。

View this post on Instagram 還好我老公的基因沒有太搶戲 A post shared by Dee (@elephantdee) on Dec 23, 2019 at 6:17am PST

(中時電子報)