綠黨公布2020不分區立委名單，精神科醫師鄧惠文排首位。鄧表示，未來將與綠黨共同推動公托環境、性別平權、生殖平權與醫療照護等相關政策。網友對此反應熱烈，有人對其投入政治大感惋惜，更有人樂觀其成大讚高招：「聽說鄧一個人的民調就有5.8%。」

綠黨不分區首位的鄧惠文，原也是時力列不分區第1口袋人選，但鄧日前婉拒，最後選擇綠黨。鄧強調，綠黨核心價值與她長期關注的性別平權、尊重多元、環保、關心下一代等議題理念相近，因而做出這樣的決定。

網友在PTT論壇發文，轉貼鄧惠文參政新聞驚訝道：「于美人當親民黨宋楚瑜發言人後，鄧惠文也要進政界了……」文章一出，迴響熱烈，引起廣大討論。有人直言：「聽說鄧一個人的民調就有5.8%」、「不錯啊！應該滿多人會衝著鄧投綠黨的」、「喜歡鄧醫師耶」。

其他網友則紛紛回應：「為啥要加入政壇啊？」「從政後，到時自己要去掛號身心科不就好笑了」、「不愧是小綠急先鋒，不能讓基進黨搶走風采」、「看來國昌敏體系讓人不敢恭維」、「綠黨真的有在關心台灣環境嗎？」「綠黨，不是小綠黨嗎？」「不簡單啊！寧可進沒5%票房的黨」、「民進黨已經告訴大家投小黨浪費票」、「先治一治王浩宇吧，精神科醫師」。

綠黨不分區立委候選人鄧惠文。（圖／取自鄧惠文臉書）

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)