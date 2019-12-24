國民黨總統參選人韓國瑜日前抱起1名嬰兒合照，未料嬰兒卻當場大哭，韓則親吻女嬰的頭安撫，此舉卻引來風波。對此，女嬰父親發出4點聲明，強調不是韓粉，也沒有不同意韓市長抱女兒。對此，國民黨立委候選人孫大千直言，黑韓產業鏈終於「活該踢到鐵板」了。

女嬰父親王先生昨提供4點手寫聲明稿。1、請各位媒體不要再過度渲染，本人與太太為中立選民，無任何政黨色彩，也未事先知情韓先生為頒獎嘉賓。本帶著讓孩子快樂成長的心情，單純帶寶寶報名寶寶爬行比賽活動。本人與太太，全程皆在活動現場，非有誰強把寶寶搶去拍照情事。2、寶寶十月，競賽得名，上台與頒獎與嘉賓合照紀念，實屬常情，沒有同意不同意與誰合影。3、寶寶個性內向，不是媽媽本人抱時皆會大哭，現場吵鬧喧嘩，頒獎人韓先生已盡力安撫，本人全程注意豈有強抱寶寶情事。4、本人不干預任何政治立場，姜冠宇醫師未經本人同意，即將寶寶的相片與另一寶寶感染皰疹病毒滿頭紅點、結痂照片放在一起，供網友討論、謾罵 有失公允，傷害到寶寶，本人將保留法律追訴權。

對此，孫大千在臉書撰寫「難道為了黑韓，就一定要做到如此的『道德無下限』嗎？」一文。他指出，這根本就是網路霸凌的標準操作模式，由特定的網路平台散播假消息，再藉由特定媒體在不經查證的情況下，接手擴大渲染報導，中間還不時穿插幾位加油添醋的啦啦隊。

他也提及幾個問題，首先，特定的黑韓媒體明明就有隨行採訪韓國瑜的記者在現場，為什麼明知實情卻仍然要配合演出呢？為什麼都已經真相大白了，還死賴著不肯道歉認錯呢？

第二，一位根本就不是皮膚專科的醫師，為什麼就這麼巧的跳出來凑熱鬧？為什麼蔡英文抱小孩的時候就不貼衛教PO文呢？

第三，如果這次不是因為寶寶的父母勇敢挺身而出，韓國瑜恐怕又將再度蒙受不白之冤，那麼，在過去這麼長的一段時間以來，還有多少修理韓國瑜的新聞訊息是被設計加工的呢？

孫大千諷刺表示，「夜路走多了，總會遇到鬼的」，這一次，黑韓產業鏈終於「活該踢到鐵板」了。

(中時電子報)