一名空軍退役的杜姓中校，退役後赴大陸旅遊時，被遭大陸中央軍事委員會政治工作部吸收來台發展組織，多次利誘國軍軍官加入組織，同時簽署在台海發生戰爭時會採取消極不抵抗作為。杜男因罪證確鑿，遭新北地檢署依違反國家安全法起訴。

據了解，空軍中校退役的杜姓男子，退役後赴大陸經商時，被中央軍事委員會政治工作部某科長盯上，多次邀約餐敘後吸收為共諜，要求杜男回台發展組織。

杜男回台後，聯繫曾在陸軍某聯兵旅擔任作戰科長的蔡姓中校，發現蔡中校經濟困難，多次以蔡男結婚、買車和蔡母醫療補助等名義，贈送現金、茶葉、名酒、邀請旅遊等方式籠絡對方。

蔡男在取得對方信任後，表達願意幫忙引薦中央軍事委員會政治工作部高層給他認識。還表示現階段只要吸收人員潛伏，不用刺探情蒐軍情，最終就是要在關鍵時發揮作用。

原本杜男想藉邀蔡男前往中國大陸、馬來西亞等地旅遊時，安排他與與中央軍委會官員見面，但旅遊並未成行。去年度男又向蔡男表示，將前往中國與自己的上級指導單位會面，還要求蔡男自拍一段祝賀該官員晉升的影片，並希望蔡男在影片中表示：「兩岸未來一定統一，如果發生戰事將不會採取任何作為，配合祖國」。

但杜男的提議遭到拒絕，且蔡中校察覺有異，多次錄音自保，並把所贈現金、禮品全數保留。調查局在今年9月針對本案收網時，蔡姓中校也主動將現金與禮品繳回，並拿出保命錄音帶力爭清白。

檢方認為，杜永心身為空軍退役中校，竟企圖吸收現役軍官成為共諜，杜男行為明顯危害國家安全，依違反國安法替中國發展組織未遂罪起訴。 但蔡姓中校因沒有表態及交付資料，而獲不起訴處分

(中時電子報)